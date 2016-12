Boganmeldelser på SMM

Anmeldelser af bøger om sociale medier og online markedsføring

Hvis du overvejer at købe en af bøgerne må du meget gerne støtte SMM ved at købe den på amazon.co.uk gennem et affiliate link her på siden.

Socialnomics af Erik Qualman, 2009.

Guerrilla Social Media Marketing af Jay Conrad Levinson og Shane Gibson, 2010.

Guerrilla Social Media Marketing er netop udkommet og kan anbefales til alle som arbejder med online marketing. Bogen giver en masse gode konkrete tips til hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre det. Køb bogen her: Guerrilla Marketing for Social Media: 100+ Weapons to Grow Your Online Influence, Attract Customers, and Drive Profits

Social Media Metrics af Jim Sterne, 2010.

Social Media Metrics får karakteren 10 ud af 10, det er simpelthen en uundværlig bog når der skal måles på sociale medier og hele tiden holdes målene for øje: Større indtjening, lavere udgifter eller øget kundetilfredshed. Bogen bugner af eksempler og links til websites og værktøj. En bog man bliver meget meget klog af. Køb bogen her: Social Media Metrics: How to Measure and Optimize Your Marketing Investment (New Rules Social Media Series)

Groundswell af Charlene Li og Josh Bernoff, 2008.

Groundswell er super inspirerende og absolut værd at læse også selvom den har et par år på bagen og MySpace på det tidspunkt var det største sociale medie. Køb bogen her: Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies

The Social Media Marketing Book af Dan Zarella, 2009.

Både bogens titel og de rosende ord fra Guy Kawasaki, Chris Brogan og Brian Solis lægger op til at her har vi bogen om social media marketing. Desværre må det konstateres at bogen er rigtig god som en introduktion til smm, men ikke bidrager væsentligt til hvordan social media marketing kan udføres i praksis. Køb bogen her: The Social Media Marketing Book

Twitterville af Shel Israel, 2009.

Twitterville er en facinerende bog, som dog mister fokus og moment undervejs. Bogen lægger i de første mange afsnit vægt på hvordan Twitter kan bruges i forretning, hvordan Twitter har været med til at forandre tankegangen hos mange virksomheder og hvordan Twitter er et ekseptionelt kommunikationsværktøj. Køb bogen her: Twitterville: How Businesses Can Thrive in the New Global Neighborhoods

Trust Agents af Chris Brogan og Julien Smith, 2009.

Trust Agents er utrolig velskrevet, sproget flyder og blandingen af gode råd, anekdoter og konkrete anbefalinger gør at bogen er let at læse og ikke mindst til at forstå. Chris Brogan og Julien Smith taler ikke ned til læseren, belærer ikke læseren men fortæller om strategier som virker, giver os deres syn på hvorfor de virker. Køb bogen her: Trust Agents: Using the Web to Build Influence, Improve Reputation, and Earn Trust

Husk listen bliver opdateret efterhånden som jeg får læst og anmeldt en ny bog. Jeg kan i øvrigt anbefale Mikael Hostrups blog med anmeldelser af danske bøger om SEO og Analytics, du kan læse Mikaels blog her . Hvis du selv har lavet anmeldelser af bøger om sociale medier og online markedsføring, må du meget gerne linke til dem i kommentarerne.