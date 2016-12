WordPress 2.8 blog og plugin

WordPress 2.8

Så kom WordPress 2.8 på gaden og den findes også i en dansk version. WordPress er dog sjovere at lege med på engelsk da mange widgets og plugin ikke kører ordentligt på dansk (i hvert fald ikke for mig).

WordPress 2.8 er super nem at installere og alt spiller. Som noget nyt kan man nu installere themes direkte fra WordPress interfacet. I det hele taget er det utrolig let at bruge.

Hele installationen samt dokumentation for alt ligger på nettet og der er et kæmpe community omkring WordPress, så hjælpen er aldrig langt væk hvis det skulle blive nødvendigt.

WordPress Plugin

Akismet comment spam filter er et must have plugin. Uden det vil dine posts drukne i spam. Aksimet kører også på smm.dk som kører på RedPitt Webshop systemets blog software.

All in One SEO Pack som gør det muligt at tilpasse bloggens titel, kategorititler og sidetitler. Desuden, og det er nok så vigtigt, forhindrer den dobbeltindeksering af filer fra søgninger og arkiv.

Google Analytics for WordPress gør som den siger, sætter dig i stand til at have Google Analytics på din blog.

Hvilke WordPress plugin bruger du?

Se bloggen her: Social Media Peter