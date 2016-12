Den ultimative blog - blog og social media 4

WordPress

Der er mange gode grunde til at vælge WordPress som system til at publicere din blog, her er nogle af dem:

Det er bevist at det virker

Der udvikles hele tiden på både WordPress kernen og på plugins

Der er god dokumentation

Det er let at sætte op og konfiguere

Det er overskueligt at arbejde med

Det er søgemaskinevenligt (via plugins)

WordPress tips

Gå til Settings --> Writing. Scroll ned til bunden af siden, her finder du punktet Update Services, her skal du indtaste en masse url'er til ping tjenester, som er med til at sprede og linke til din blog. Jeg har copy-pastet denne liste: The Ultimate Ping List

WordPress Plugins

Akismet:

Et af de bedste comment spam filtre der findes til WordPress.

Yoast Bredcrumbs:

Let at installere og let at formatere i Thesis.

Yet Another Related Posts Plugin:

Et fint plugin som lister og linker til X posts, som er relaterede.

Grafik



Hjemmelavet og jeg er glad og tilfreds med resultatet.

Design



Jeg har fået det som jeg ville have det og benytter 2 stylesheets, et til IE 8 og et som virker til FF, Opera, Crome og Safari (iPhone versionen af Safari)

WordPress Theme Thesis

Valget af Thesis var baseret på positiv omtale fra nogle af de tunge drenge indenfor blog-verdenen, og jeg har ikke fortrudt valget.

Thesis Custom CSS og Functions



Det er forholdsvis let at redigere i CSS og Functions i Thesis. Det er svært at holde styr på alle Hooks (kommandoer til placering) og lidt CSS har jeg da også fået lært. Der er et super support forum, så der er hele tiden hjælp at hente.

Custom Thesis

I Thesis kan man editere i 3 filer (men skal kun gøre de i 2 af dem). Filerne er:

layout.css

custom.css

custom_functions.php

Filen layout.css indeholder standard styles og det er IKKE her der skal redigeres, tjek hvilke specifikationer der er på siden, men lav alle ændringer i de to andre filer custom.css og custom_functions.php.

custom.css overskriver/tillægger styles i forhold til layout.css. custom_funktions.php indeholder funktioner og thesis hooks, som fungerer sådan at man definerer et sted på bloggen, f.eks. efter hver post, indsætter en handling og aktiverer koden, som så vil lave noget bestemt efter hver post, f.eks. indsætte ikoner/links til Twitter, Sphinn og Digg i bunden af hver post.

Jeg har valgt Twitter, Sphinn, Digg og Technorati er på vej også. Facebook og Buzz har også været under overvejelse, men jeg tror at de 4 andre er rigeligt og nok også noget optimistiske.

Indhold på bloggen

Den ultimative blog. Intet mindre kan gøre det. Denne post beskriver en konkret opsætning af en WordPress blog med detaljer omkring design, SEO, WordPress plugins, indhold og organisering af indhold, samspil med sociale medier og andre ting som har indflydelse på bloggens formåen. Den blog det handler om er bloggen peterulstrup.com

Her hopper kæden af, for indholdet på den ultimative blog vil være det bloggeren brænder for, men der kan dog drages nogle paraleller til mine overvejelser.

Der er ikke meget kød på bloggen, men det kommer stille og roligt. Jeg har tænkt, og tænker stadig, over hvilke og hvor mange emnekategorier (Subjects), der dækker mit interesseområde og hvad disse skal hedde, foreløbig er emnekategorierne medier, marketing, mobil, strategi og seo.

Det er ikke optimalt og helt konsekvent og de fleste posts vil strække sig over flere kategorier, der tænkes stadig.

Top menuHome (til forsiden)



About (om mig)

Work (arbejde og uddannelse)

Connect (ring, skriv, følg mig på twitter, etc.)

Search (søg på sitet)

Subscribe via RSS (få nye blogposts i din RSS reader)

Sidebar i to kolonner og til højre for hovedindholdet

Kolonne 1:

Recent Posts (sidste nye posts)

Disciuss (nyeste kommentarer)

Learn (links til udvalgte blogs man kan lære af)

Kolonne 2:

Subjects (emner)

Connect (follow me on Twitter)

Archives (gamle posts efter år/måned - kan godt undværes tror jeg)

Sociale medier

technorati, twitter, Oprettede 150 profiler på sociale medier via knowem.com . Mangler endnu at indsætte billede, link og bio på ca. 140 af dem, men digg Sphinn og facebook er ved at være på plads, mens der er nogle stykker som er opdaterede med ikke bruges ellers.

Twitter

Har oprettet en ny profil til @peterulstrup . Skriver kun på engelsk, følger autoriteter og bevæger mig i adstadigt tempo.

Har oprettet en firmaside (fanside) til peterulstrupdotcom på Facebook.

Digg, Technorat og Sphinn kan også både give trafik og links og er derfor også oprettet og aktive.

Jeg er MEGET optimistisk og det kan da godt være at der skal ryddes op i disse senere, lige nu er det meget sjovt og et enkelt retweet eller sphinn vil være en sejr.

Målinger

Analytics til at tracke besøg på bloggen. Benytter Analytics standardopsætning nu, men det er klart et felt der skal arbejdes med.



, Google alerts, Social media overvågning skal der også til, ikke fordi der sker så meget, men det er godt at være forberedt. Foreløbing benytter jeg Google Reader til at samle RSS feeds fra følgende tjenester: www.whostalking.com www.socialmention.com , Google alerts, search.twitter.com og tweetscan.com

Benchmarking

Google Analytics og den amerikanske pendant til SEO Supporten, Joblr.net

Har du spørgsmål du tror jeg kan svare på? Kan blogen peterulstrup.com blive bedre og hvordan?

Læg en kommentar, et forslag eller et spørgsmål i kommentarerne.