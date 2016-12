Den perfekte opsætning af Wordpress

Som research til en ny blog som skal køre Wordpress vil jeg rigtig gerne høre om dine erfaringer med themaer og plugins. Jeg har fundet og testet en del, men det er ikke sikkert at det lige skal være dem.

De 4 vigtigste punkter er:

SEO (findes du ikke i Google, findes du ikke.) Designmuligheder (klæder skaber folk, hmm) Brugervenlighed (ét klik og så var hun væk) Tilgængelighed (smart phones skal også kunne følge med)

Google Analytics er p.t. fint som analyseværktøj.

Der skal ikke p.t. annonceres på sitet, men muligheden skal være der.

Opsætning af Wordpress

Wordpress (nyeste version, p.t. 2.8.5)

Thesis Wordpress theme (bloggen er på engelsk). Thesis koster $87 men jeg har læst så mange anbefalinger af dette theme, så det må jeg bare have.

Sitet hvor jeg har testet nedenstående plugins kører på det gratis theme Elements of SEO

Wordpress Plugins:

Akismet - anti spam plugin skrevet af Matt Mullenweg.

KB Advanced RSS Widget - visning af RSS Feed skrevet af Adam R. Brown.

SEO Friendly Images - XHTML validering og ALT attrubutter skrevet af Vladimir Prelovac.

HeadSpace2 - Meta manager on steroids skrevet af John Godley.

Af ikke afprøvede plugins må All in One SEO være et must også og Claus Heinrich hjælper med at opstætte det korrekt. Læs den fremragende artikle Claus Heinrich skrev om brugen af All in One SEO til Wordpress. Thesis skulle også indeholde en del SEO muligheder.

All in One SEO - SEO plugin skrevet af Michael Torbert.

Til Analyse kører jeg Google Analytics for WordPress skrevet af Joost de Valk og til annoncering kører jeg Advertising Manager skrevet af Scott Switzer og Martin Fitzpatrick og til Adsense bruger jeg AdSense Manager skrevet af Martin Fitzpatrick.

Har du en bedre eller anderledes løsning?

Nu er spørgsmålet så om der findes bedre plugins, bedre måder at lave tingene på og andre plugins som ikke er på listen ovenfor.

Har du kommentarer til Thesis er disse også meget velkomne.

Tak fordi du vil bruge din tid på at læse dette og jeg håber at du også vil tilføje en kommentar nedenfor, så vi alle kan få glæde af dine erfaringer og anbefalinger i forhold til at få den perfekte opsætning af en Wordpress blog.