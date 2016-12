Blog design - Blog og social media 2

Emne-tags: design, WordPress Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: blog Tweet Så er layout til bloggen klar Bloggens formål er at skabe kontakt og dialog. Havde den været kommerciel, kan man sige at den skal skabe relevant opmærksomhed omkring produktet "peterulstrup". Læs her hvilke punkter som er med og hvorfor andre ikke er det. Grafisk design i toppen i let genkendelige farver, et simpelt logo, "brand" og tagline. Hovedmenu punkter: Home : Til peterulstrup.com som er bloggens forside.

About : Baggrund, erfaring, m.v.

Work : Hvad jeg arbejder med lige nu

Connect : Adresse, tlf, mail, sociale profiler (twitter, facebook, m.v.) samt en kontaktformular.

Search : Tjah... søgning på sitet.

Subscribe via RSS : Jo flere subscribers jo bedre (loyalitet, genkendelse, m.v.) Venstre spalte (bred): Indhold med overskrift og dato (jeg er forfatter, antal comments kan komme på senere, tags og kategori betyder ikke noget for om artiklen læses)

Brødtekst og billeder, hele artikler, f.eks. de seneste 3 artikler, på den måde sker der noget på forsiden samtidig med at det overordnede emne fastholdes. Højre spalte (delt i to kolonner af forskellig bredde): News via email (indtast mail adresse)

Billede af mig (skulle gerne skabe troværdighed)

Recent posts (de 3 seneste posts)

Follow me on Twitter

Categories (kategorier, en 6-8 stykker)

Seneste 3 tweets fra @peterulstrup

Neat blogs (Udvalgte blogs som jeg anbefaler, link) Footer: Link til WP, Thesis, Sitemap. Generelt om designet: Jeg har forsøgt at barbere alt overflødigt væk. I forhold til smm.dk er sociale bookmarks lagt på hver enkelt post (i bunden) og Facebook, Linkedin og andre sociale tjenester, som jeg alligevel ikke har tid til at gøre ret meget ved, bliver placeret på siden under punktet "Connect". I forhold til smm.dk er der mere luft i designet og fonden er lidt større også. Designet er lavet så det, på nær toppen, kan designes med CSS i WP med Thesis temaet (håber jeg). Hvad har jeg overset? Har du kommentarer eller forslag til punkter som skal være med, så skriv venligts en kommentar nedenfor.