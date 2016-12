Sociale medier og en aktiv jobsøgningsindsats

God vind med jobsøgningen Det er fredag og solen skinner, jeg holder weekend om nogle timer, det gør Jan Jensen også, blot føles det ikke som rigtig weekend for Jan som leder efter det fede job indenfor logistik og lager og Jan har på sit online CV rigtig meget erfaring i netop lagerstyring og ehandel.Og hvad har det så med SMM at gøre?G+ er efterhånden mit foretrukne sociale medie og jeg ville gerne lave en fed artikel om dette, men henviser i denne omgang til +Thomas Rosenstand . Der hvor sociale medier og jobsøgning i denne forbindelse er sammenfaldende, er at Jan benytter alle de kanaler der findes til at finde sit drømmejob og det er som bekendt ikke let i disse krisetider.Jeg henviser til min artikel fra 2009 som stadig er aktuel for yderligere detaljer omkring brugen af sociale medier i jobsøgning og er glad for at se at den stadig kan bruges.God vind med jobsøgningen +Jan Jensen