Tweetup København 2010 #TuKbh2010

Emne-tags: tweetup, networking Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: social media Tweet Danmark er et lille område, derfor skal der nok udsendes et forvarsel om en kommende tweetup i København, planen er at den kommer til foråret, følg med under #TuKbh2010. Hvis nogen ikke skulle være klar over det, et et Tweetup en sammenkomst hvor man mødes om noget og hvor man har mødt hinanden på Twitter. Det kan være frisbee i Fælledparken, det kan være en tur i Botanisk haves kaktus drivhus eller det kan være en gang blandet online marketing. Jeg følger i dag, 24.12.2009, 73 Twittere som twitter fra Danmark (eller på dansk). Alle, blandt de 73 tweople, har interesse i online marketing, SEO, SMM, Sociale medier, iværksætteri, webshops og lignende emner, vi er alle åbne overfor nye medier (ellers var vi aldrig mødtes på Twitter) og vi er alle gode til at dele og gode til at lære. Det vil være en fornøjelse at få chancen for at møde jer i virkeligheden. Hjælp til at arrangere #TuKbh2010 Jeg har aldrig prøvet at arrangere en event og vil være super glad for gode råd! Jeg forestiller mig følgende: Lokalet skal have en bar, en storskærm, have trådløst Internet og der skal være mulighed for at gå udenfor og ryge.

Prisen for at deltage i sammenkomsten er bestemt af udgifterne, derfor vil forplejning m.v. blive holdt på et minimum, det skal bare løbe rundt og økonomien skal ikke være en begrænsning.

Arrangementet vil blive annonceret på Twitter.

Bar og katering skal organiseres og om muligt sponseres.

Beliggenhed, transport og parkering skal beskrives. Som sagt hører jeg meget gerne om andre ting der skal tænkes på! Håber at se dig til Tweetup København 2010, husk at tagge alle tweets om dette tweetup med hashtag #TuKbh2010. Foreløbig er 73 tweople inviteret via denne post, hvor jeg benytter julen til at sige tak til alle de fede mennesker jeg følger på Twitter.