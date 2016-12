#TuKbh2 - Online Marketing Tweetup, Kbh.

Emne-tags: online marketing, social Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: tweetup Tweet #TuKbh2 Vi var kun 4 (5) til online marketing tweetup #TuKbh2010, men hvad vi ikke fik i kvantitet fik vi i kvalitet. Det var en stor og meget inspirende dag med input fra alle kanter. Tweetup om online marketing Benjamin var Morten, @owix, som bl.a. har lavet frontend til en iPhone applikation til Anyhed.dk, et godt initiativ til en fed service. Morten er en ung mand med drive, fedt at møde dig! @iUdvikler aka Jon, var jeg rigtig glad for at møde i virkeligheden, havde godt en fornemmelse af at han er et godt menneske og en interessant mand, og blev bekræftiget, fedt at møde dig! Simon som på Twitter huserer som @getsocial kom også forbi og fik en "Legendary" og det var også rigtig spændende at høre om Simons projekter og fedt at møde dig Simon. @Djarnis fra redpitt kiggede også forbi og Jeppe, det er sgu altid en fornøjelse at være sammen med dig (også selvom vi ikke fræser rundt i USA), godt at se dig igen, dude! #TuKbh2 Et nyt tweetup med online marketing som hovedtema vil være toppen og det kommer. September er en mulighed, fredag er en mulighed (så tilrejsende kan afholde møder i løbet af dagen) og mere specifikke emner kan blive tema for aftenen. Personligt synes jeg at den åbne form, det at vi mødes i virkeligheden og snakker sammen som bådeprofessionelle og private mennesker, er en ideel form når vi holder fokus på emnet. Det overordnede tema er online marketing, skal det specificeres? Nej mener jeg, her skal være plads til seo, smm, ppc, smo, sem, og alle de andre. Hvad siger du? Vi var kun 4 (5) til online marketing tweetup #TuKbh2010, men hvad vi ikke fik i kvantitet fik vi i kvalitet. Det var en stor og meget inspirende dag med input fra alle kanter.