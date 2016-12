Seesmic Twitter Client er en vinder!

Kategori: Twitter Dato: 17-05-2009

Emne-tags: twitter, social media Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: seesmic Tweet Den nye Seesmic desktop client slår både Tweetdeck og Twhirl og er faktisk en kombination af de to Twitter administrationsværktøjer. Med Seesmic kan du administrere flere Twitter konti og du kan også poste til din Facebook profil. Du kan opdele dem du følger i userlists (grupper) og få vist updates fra bestemte grupper i en kolonne for sig. Du kan også lave søgninger og følge resultaterne i en kolenne for sig, f.eks. en søgning på #SMM vil give updates når der er nye posts på Twitter hvor hash tag #SMM bliver brugt. Søgningerne gælder alle tweets og ikke bare tweets fra dem du følger. Du kan få hurtigt overblik over alle tweets til din konto, replys til din konto, dine direct messages og alle tweets du selv har sendt, på tværs af konti.

Når du poster via seesmic er Digg's nye URL shortener til disposition ligesom du kan inkludere billeder (integreret med TwitPic) eller tage et af dig selv via dit webcam, ganske smart og meget effektivt. Da Seesmic udkom i 2007 var grundlæggeren Loic Le Meur's oprindelige idé at man kunne uploade og dele små videoer direkte, altså en kombination af Twitter og YouTube. Videodeling er på vej hvilket jo ikke gør Seesmic mindre interessant. Der arbejdes også med integration til Digg, Identica, Ping.FM and FriendFeed, som Twhirl understøtter. Seesmic kører på Adobe Air og bruger derfor en del ressourcer på maskinen, dog ikke så mange som Tweetdeck, det er ihvertfald min erfaring. Den nuværende version af Seesmic kaldes Desktop Preview og der udvikles hele tiden på Seesmic. Her er det en god ting at Seesmic på sigt kan overtage alle de gennemprøvede teknologier fra Twhirl, specielt er jeg spændt på videodelen. Download Seesmic hvor du også kan se firmaets lille præsentationsvideo.