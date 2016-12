Twitter Strategier - Sådan tjener du penge på Twitter

Der findes i grove træk to overordnede strategier til at tjene penge på Twitter, disse er kort præsenteret nedenfor hvorefter artiklen går mere i dybden med argumenter for hvorfor du skal vælge den ene strategi frem for den anden.

1. Bliv rig i en fart strategien

Start med at oprette en konto på Twitter, kald den Ivana_o_0, indsæt et billede af en sexet pige og sæt en robot til at lave 40.000 followers som du så efterfølgende kan tweete affiliate links, sponsorerede tweets og tilbud på potensforlængende produkter til.

2. Karma strategien

Denne strategi går i al sin enkelhed ud på at give af et godt hjerte og så overlade til Karmaformlen at få mere igen. Altruistisk kapitalisme kaldes det i Oxford mens det i Cambridge kaldes Put and Take princippet. Karmaformlen ser således ud:

Dit input + folkets begejstring = penge.

Hvilken strategi skal du så vælge?

Der er flere grunde til at forkaste "Bliv rig i en fart" strategien, for det første er det svært, for ikke at sige umuligt, at engagere virksomhedens medarbejdere omkring det fælles projekt, da størstedelen af arbejdet udføres af en robot. For det andet er det svært at finde pålidelige affiliate netværk, der bliver som regel snydt på vægten og fiflet med tallene, i den branche. Sidst men ikke mindst skal også nævnes det tidskrævende arbejde med at finde det helt rigtige profilbillede.

Så står vi altså tilbage med Karma strategien.

Vi har nu en målsætning, som er at tjene penge på Twitter, vi har også en strategi, som gør at vi skal begynde med at dele ud af noget.

Hvad skal du så dele ud?

1. Din tid

Frank Eliason gav sig tid til folk på Twitter og fik vendt dårligt image og en belastet supportafdeling til et godt ry og besparelser på supporten med @comcastcares



2. Dine penge

@DellOutlet gav rabatkuponer ud til Twitterbrugerne, de har i dag ca. 1.5 million followers og tjener penge på det.

3. Din viden

Hjælp andre så de kan spare tid eller penge, ting som er lette når man kan dem er ikke altid lette at forstå når man ikke kan, her kommer fortjenesten ind som social kapital.

4. Din sociale kapital

Anbefalinger af andres ting svarer til link building i SEO, du stemmer på at en bestemt person, et firma eller noget helt tredje er godt og du er ikke bange for at indrømme det.

5. Din personlighed

Narhhh.. det var bare en joke, din personlighed skal du ikke dele ud af, men det skader ikke at vise hvem man er og have holdninger. Din udstråling skal du ikke være bange for at dele med andre på Twitter heller.

Og så til det med pengene

Det var så gaveboden, nu skal vi have belønningen, nemlig penge. Hvordan får vi så fat i alle disse rare penge? Ja her begynder det at blive svært. Først og fremmest er der nogle ting du skal undersøge først:

1. Er dine kunder på Twitter?, hvis ja, så gå videre, hvis nej, håber jeg du har nydt historien.

2. Dine kunder er altså på Twitter. Hvad snakker de om? Hvad holder gang i snakken? Hvordan formulerer de sig med kun 140 tegn?

3. Kan du skabe værdi for kunderne ved at være på Twitter? Hvordan?

4. Kan du finde eksemlper på Twitter marketing som ligner dit tilfælde?

5. Hvad kan gå galt? Hvad gør du for at det ikke skal gå galt og hvad gør du når det alligevel går galt?

Ja, mere arbejde, men bare rolig, det er nemlig tid til at oprette en Twitter konto, hvis du ikke allerede har gjort det.

Din nye pengemaskine, din Twitterkonto

Find et godt navn, opret profilen med bio, link, location, billede og baggrund og så skal der tænkes over det med hvem man skal følge og hvem man vil have til at følge sig og hvor mange followers man nu har og om man følger for mange i forhold til hvormange der følger en selv, o.s.v.

Som udgangspunkt må det være i din forretnings interesse at nå ud til så mange mennesker som muligt, så derfor er det første mål at få followers. Det at få followers er heldigvis meget populært på Twitter så følg alle som følger dig og følg nogle flere i et stykke tid og se om ikke de også følger dig, hvis de ikke gør så unfollow dem og tilføj nogle flere. Follower jægerne har tit rigtig mange followers og kan som regel kendes på at de har lige så mange eller flere de selv følger. Skidt med det, en follower er en follower. Der er sikkert også nogle programmer som kan sørge for det, men foreløbig går det fint manuelt, bl.a. med hjælp fra mytweeple.com

Sælger du nichevarer eller services, kan det være rigeligt at nå ud til de folk som vil købe, har du 8 followers, som svarer til 80 % af mulige købere er det en succes, har du 100.000 followers ud af 400.000.000 potentielle købere er det knapt så godt.

Så svært var de da heller ikke, vel?

Nu har du lært hvordan du tjener penge på Twitter, det var da ikke så svært. Så er det bare at gå ud og gøre det. Skulle noget, meget mod forventning, være uklart svarer jeg gerne på spørgsmål i kommentarerne. Det er også der du kan brokke dig eller lære mig at blive bedre på Twitter. Oh... jeg havde næsten glemt benchmarkting, timeregnskab, analyser og tracking, men så fik jeg da lige nævt det også.

