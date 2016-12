Online markedsføring 2012

HTML5 bliver forhåbentlig godkendt af



Location Jeg er personligt af den holdning at jeg ikke vil overvåges mere end jeg bliver. Jeg er heller ikke venner med en masse ukendte mennesker på FourSquare, og jeg tror at mange andre har det ligesom mig. Faktisk har jeg trods sidste års argumenter, en fornemmelse af at location stadig kan blive til noget med hensyn til deals fra fysiske butikker, men som socialt netværk ser jeg betydelige begrænsninger i form af manglende privatliv.



Kvalitet indenfor link building Kvalitet af links er blevet vigtigere, som forventet i 2011 forudsigelserne og gennemført af Google med bl.a. Panda. Denne tendens vil fortsætte, ligesom naturlige link mønstre bør tilstræbes.



Content is King Links har længe været kongen, men uden ordentligt indhold, vil populariteten smuldre, gode links og godt indhold, det er vejen frem, har været det længe og vil altid fortsætte med at være vigtigt, et link fra et website, fra Facebook, fra Twitter fra anywhere, også nofollow, regnes med i den samlede score, og godt indhold er nu engang den bedste måde at få naturlige links på.



PPC Her er det stadig Google og Facebook, som styrer på hvert deres område, Facebook har Timeline og nu også betalte historier, som jeg tror kan blive stort, lidt ligesom Harry fra DSB, bare som en god historie med små diskrete hints til at klikke på links. Specielt da disse sponsored stories kan målrettes demografiske faktorer som alder, køn, uddannelse, job, m.v. er der basis for god spredning af en god historie.

Hvorvidt Google +1 slår igennem indenfor Adwords reklamer og Adsense visninger, er svært at sige, og jeg tror ikke at det bliver en faktor indenfor det kommende år, det kan det meget vel gå hen at blive indenfor organsisk SEO.



Sociale medier LinkedIn har helt klart styrket sin position som ”dét professionelle netværk”, af karrieremæssige grunde er det nødvendigt at holde sig opdateret både som profil og i forhold til netværk og potentielt netværk. Jeg tror at denne tendens vil fortsætte i 2012.



Jeg mangler stadig at se overbevisende cases med Facebook marketing via tilstedeværelse, altså ikke betalt tilstedeværelse. Facebook er i bund og grund konstrueret sådan at viral markedsføring meget hurtigt bliver bremset, med mindre der er tale om noget helt specielt. Er spændt på om der dukker cases op, med ”organisk” markedsføring på Facebook.



Twitter, er min fornemmelse, står stille, jeg bruger stadig Twitter, men ikke så meget som før, mange af mine ”samtidige” tror jeg har det på samme måde.

Så hvad er der sket indenfor SMM?



For mit eget vedkommende, har fokus det sidste år været på online communities og branding. Dette har åbnet et par øjne for nye måder at kombinere forskellige dele af online marketing, med fokus på social marketing. Faktisk har jeg tidligere haft succes med dette med mit hobbysite



Kontekst Der har for nyligt været nogle artikler om reklamer med duft. Det tror jeg vil være et stort hit, det vil fordoble conversion rate, eller snarere mere.. Kan man skabe en kontekst som involverer dufte, er man ude i fantasien, skab duften af farmors frikadeller og folk køber, både Huxley’s Brave New World og 1984 af George Orwell, er fremragende eksempler på hvordan man kan leve sig ind i en helt anden kontekst, det samme er rejser til andre lande. En lang historie kort (så er det allerede for sent), kontekst vil fortsætte med at være vigtig, det er et felt der vil blive arbejdet meget med i 2012 også.



Kontekst som tilstand – Digital tilstedeværelse Der er ingen tvivl om at kontekst, specielt digitale sociale relationer, vil have større betydning for vurderingen af dine digitale værdier, inkl. Din online personlighed og dit online brand.



Jobsøgere, arbejdsgivere, købere, og sælgere bruger internettet og det i stadig stigende grad, efter min mening fedt! Digital tilstedeværelse er dit samlede aftryk på nettet, og det du vil blive bedømt ud fra.



Google sidder i dag på en ret stor del af søgemarkedet, #1. Google #2. YouTube… og så har vi nu også Google +1, som vil bidrage til Googles viden om dig og øge personaliseringen. SEO dør aldrig, men der er kommet en ny udfordring.



Google Analytics over det hele Er Google Analytics ved at være så kompliceret at det er svært at bruge for en almindelig webshop? Ja, vil jeg sige, men det er dog muligt at opsætte overskuelige rapporter, en af de bedste er stadig SørenS’s ”



ROI på sociale medier Måler du ROI på markedsføring på sociale medier? Det skal du. Hvordan, afhænger af din forretning. Statistisk set går der der 2 ½ år inden tilstedeværelse på. sociale medier giver overskud.



Måling af



Det vigtigste sted at se efter, er på salg og indtjening. Antallet af besøg, indtjening pr. besøg, m.v. kan derefter undersøges og når antallet af besøgende fra sociale medier, plus antallet af anslåede besøgende, og de penge de bruger i din shop er opgjort, kan ROI gøres op. Mit bud er at ROI for de førende webshops vil gå op.

Konverteringsoptimering er stadig hot



Det er efterhånden klart for de fleste at det er lettere at sælge mere til en kunde end det er at få en ny kunde. Konverteringsoptimering og testing af konverteringer er derfor mere nødvendigt og mere besparende indenfor optimering af salg.



