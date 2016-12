Den Gode, Den Onde og Den Grusomme

Der er dem som er gode til networking og så er der folk som mig, som ikke er så gode til det. Der er selvfølgelig også en masse ind i mellem, men det er ligesom med bands som har en forsanger, en lead guitarist og så arbejdsmændene på trommer , rytmeguitar, kor og bass. Jeg spiller bass.

Den Gode

Bassister og andet godtfolk som gode håndværkere, hører hjemme i denne gruppe. Vi går stille med dørene og sørger for at håndværket bliver ordentligt udført. Her er tale om at man indenfor sit felt er ekspert, men ikke har lyst til at skilte med det og er ansat i et firma.

Den Gode på sociale medier

SMM, eller det kan være at man laver en Facebook Page som samler en hobby som Deltagelse på sociale medier gælder først og fremmest nogle "sager". Det kan være alt lige fra udbredelse af kendskabet til countrymusik som på www.countryworld.dk , til, på den stille måde, at gøre opmærksom på sin branche og sit branchekendskab og laver en blog som, eller det kan være at man laver en Facebook Page som samler en hobby som Country World på Facebook med over 400 fans gør.

Den Onde

Min arbejdsgiver Mikkel deMib Svendsen er en mester i networking. Han har i omkring 10 år deltaget i de store søgemaskine marketing konferencer som SES og SMX , Mikkel er vært på radioprogrammet "Strikepoint" på webmaster.fm , kører bloggen demib.dk , sine firmaer demib.com og seosupport.dk og er konstant med på forskellige fora som amino.dk

Den onde på sociale medier

Facebook er p.t. den absolut største sociale networking tjeneste. Den onde har naturligvis sørget for at få sin egen vanity url: www.facebook.com/demib og benytter programmer som TweetDeck til at vedligeholde konti på Facebook og Twitter på en let og overskuelig måde.

Mikkel er om sig og det som gør Mikkel til noget særligt, er at han hele tiden har noget at byde på. Han har ekspertise på en lang række områder både fra egne erfaringer og fra de eksperter i SEO branchen han omgås på konferencer og til networking fester. Desuden er Mikkel målrettet og arbejder stenhårdt for at nå sit mål, arbejdsdiciplin er et væsentligt aspekt også.

Den Grusomme

Der findes mennesker for hvem networking er essentielt. Disse folk er afsindigt dygtige til at networke og de har både mål og strategier for hvordan de skal navigere på de sociale medier.

Der findes flere brancher hvor networking udgør en stor del af forretningsgrundlaget. Bookingbureauer f.eks. skal kende en masse bands, en masse spillesteder, en masse journalister og mediefolk, pladeselskaber, o.s.v.

Blandt de grusomme findes også bureauer som ved hjælp af hundredevis af falske profiler får opbygget en masse kommentarer, followers, fans, m.m. Ofte er disse helt eller delvis automatiserede.

Den Grusomme på sociale medier

I den positive ende kan nævnes skribenter som dagligt spytter kvalitets blog posts ud på de store brancheblogs, her kan nævnes Ann Smarty som skriver for bl.a. www.searchenginejournal.com og har sín egen blok på SEO Smarty . På Twitter er Ann Smarty super aktiv på http://twitter.com/seosmarty og jeg kan kun anbefale dig at følge hende.

I den anden ende finder vi robotter og robotlignende opgaver outsourced til lavtlønslande som Indien, Vietnam eller Peru. Her oprettes tusindevis af profiler for at promovere andre profiler eller i værste fald direkte marketing til followers (som for denne type profiler i høj grad består af andre "spam" netværk.

The End

Bag Den Gode, Den Onde og Den Grusomme gemmer der sig et engagement, ellers ville ingen være engageret i sociale medier. Engagementet, passionen for nogle, interessen for andre, er grundlaget for deltagelse på sociale medier.

Alle har deres motiver til at være online, at deltage i sociale netværk og på sociale medier og alle har deres metoder, evner og andre præmisser for at forfølge mål og det er efter min mening forkert at dømme. Den Gode, Den Onde og Den Grusomme er alle aktører på en scene hvor networking spiller en stor rolle i arbejdet med at nå sine mål.