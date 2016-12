Måling af synlighed i søgemaskiner

Emne-tags: analytics, måling Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: seo Tweet Måling af synlighed i søgemaskiner Alle som mener det seriøst med SEO foretager målinger på hvordan det går. Google Analytics er fremragende til dette hvilket du bl.a. kan læse om i Analyticsbogen eller ved at følge forfatterne Jacob Kildebogaard @webanalytiker og Morten Vadskær @vadskaer på Twitter. Når du benytter Google Analytics får du et fantastisk indblik i hvad der sker på dit site, hvor de besøgende kommer fra og du kan også opsætte tilpassede rapporter så du får en god idé om hvordan dit website præsterer i forhold til konkurrenterne. Absolut og relativ måling Absolut måling vises i data for f.eks. antal unikke besøgende, antal sidevisninger eller bounce rate. Disse tal data kan gøre relative internt på websitet, hvor man kan sammenligne tallene for forskellige sider, trafikkilder eller konverteringer. Dette er alt sammen rigtig godt og nødvendigt og må ikke på nogen måde forsømmes. Disse relative målinger kan også udviddes til at der måles relativt i forhold til konkurrenterne og det er rigtig vigtige tal, da SEO jo handler om at få flere klik end konkurrenterne på søgemaskinernes resultatsider. Sidens titel, den tekst snippet der vises under den linkede titel og andet har indflydelse på hvor mange som klikker, det samme har placeringen som derfor også bør overvåges. SEO Supporten Først skal du vide at jeg arbejder med SEO Supporten , har været med til at udvikle SEO Supporten og er meget begejstret for produktet. Jeg er begejstret fordi: Jeg kan se hvordan jeg ligger i Google og Bing på de keywords jeg har valgt. Jeg kan også se hvordan mine konkurrenter ligger.

Jeg kan se om det er de rigtige sider som ranker på de valgte keywords.

Jeg kan se data om antallet af backlinks til både mit og mine konkurrenters sites.

Jeg kan se Google PageRank for mit og konkurrenternes websites.

Jeg kan se hvem mine online konkurrenter er i forhold til valg af keywords. Rapporterne opdateres hver uge, hvilket jeg synes er rigeligt. Den samlede synlighed måles i SEO Supporten som det vi kalder Visibility Score, som er alle ovenstående parametre (plus et par stykker til), som via vægtede beregninger fører til et enkelt tal mellem 0 og 100. På den måde har jeg let et overblik over både mine egne sites, mine kunders (hos deMib.com ) og konkurrenternes sites som hurtigt kan sammenlignes. Den gratis version af SEO Supporten giver adgang til rapporter med 5 keywords og 2 konkurrenter, tjek den ud og se om ikke det er værd at betale for at få adgang til flere keywords og flere konkurrenter. Du kan følge SEO Supporten på Twitter: @seosupporten Nu vi er ved det med reklamen, kan du læse en uafhængig anmeldelse af SEO Supporten på Mikael Hostrups blog , hvor du også kan læse anmeldelser af bl.a. SEO bøgerne SEO LEX (Thomas Rosenstand @rosenstand ) og SEO 2.0 (Mikkel deMib Svendsen @demib ). Præcis måling af synlighed i søgemaskiner Jeg ved at det ikke er muligt at måle synlighed helt præcist. SEO Supporten måler ikke synligheden præcist, men da afvigelser vil være gældende for både mit site og konkurrenternes, giver tallene i SEO Supporten et godt overblik over relativ synlighed, som er det som umiddelbart tæller. Når det skal bestemmes hvordan synligheden forbedres, skal du også bruge Google Analytics eller et andet webanalyse program. Kommentarer er som altid meget velkomne, på forhånd tak.