Layar Augmented Reality Browser til iPhone er den til dato fedeste iPhone app jeg har installeret. Med Layar er det let at finde alt muligt og man kan også hente oplysninger, alt sammen i samme applikation, som dog kræver iPhone 3Gs.

Augmented Reality

Med Augmented Reality (AR) er det muligt at blande virkelighed og internet, typisk ved at man ser gennem kameraet på en smart phone (f.eks. iPhone) og at en applikation så lægger informationer oveni. Et eksempel er at du står på Islands Brygge og søger på ”Architecture Guide”, hvorefter applikationen udpeger enten aktitektoniske seværdigheder eller forklarer om den arkitektur du har foran dig. AR vil være et af de områder hvor der i den kommende tid vil blive udviklet flest applikationer, speicelt da også smart phones som kører Android også kan være med på bølgen.

Layar Augmented Reality Browser

Layar Augmented Reality Browser til iPhone har en lang række tilknyttede applikationer som også virker i Danmark. Applikationerne virker uanset om du sidder hjemme i køkkenet eller om du står foran Den Sorte Diamant og der er mange som er rigtig cool!

Layar Local Search

Her finder du f.eks. caféer, biografer eller andre typer steder i nærheden af hvor du befinder dig.

Wikipedia

Læs om steder og ting i nærheden af hvor du befinder dig.

Tweeps Around

Find Twitterbrugere som er aktive i dit nabolag.

Architecture Guide

Find bemærkelsesværdig arkitektur eller design og arkitekturmuseer i nærheden.

Tweetmondo

Find Twitterbrugere i nærheden, de behøver ikke at være aktive lige nu.

TheGigMap

Find koncerter i nærheden af hvor du opholder dig lige nu.

BuildAR

Denne applikation er totalt fed! Lav din egen Augmented Reality. Opret dig som bruger via Internettet, hvor du også opretter din egen AR applikation, intet mindre. Det tager lidt tid at lægge fede steder ind, beskrive dem og lave links, men tager man bare et sted om dagen kan man lave en applikation man kan sende til folk som vil besøge f.eks. København. Er i gang med at lave min egen Københavner guide og melder tilbage når der er noget indhold på. Her er dog et lille eksempel med min yndlingscafé i nærområdet:

Visioner om AR

Augmented Reality vil efter min bedste overbevisning vinde meget stor udbredelse i takt med at flere og flere håndholdte dimser gør det muligt at hente data fra Internettet ind over det dimsens kamera ser. Jeg forestiller mig et supermarked hvor du som punkt 1 altid kan finde den nærmeste butik. Derefter kan du med dit kamera køre hen over varerne og få oplyst hvad det er (f.eks. navne på eksotiske frugter), oprindelsesland, stykpris og kilopris samt måske et link til opskrifter hvor varen indgår. Går man lidt videre vil supermarkedet måske samarbejde med Hjerteforeningen og oplyse om varens sundhedsværdi, usundhedsværdi og nydelsesværdi og selvfølgelig skal kunderne også have mulighed for at anmelde produkter og butikker, det bliver vildt!