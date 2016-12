iPhone apps til social media og SEO

Kategori: Ukategoriseret Dato: 09-10-2009Kategori: Ukategoriseret Kommentarer: 0

Emne-tags: social media, iPhone apps Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: iPhone Tweet iPhone apps og online marketing Ok, nu har jeg haft min iPhone i 3 uger og har efterhånden fået den sat op til brug. Jeg arbejder med online markedsføring både dag og nat, så det primære formål er, ud over at have en telefon, at kunne følge og opdatere forskellige online tjenester. I en tidligere artikel har jeg beskrevet de iPhone apps til social media og online marketing, som ud fra anmeldelser og beskrivelser så bedst ud, denne artikel beskriver i korte træk de apps det endte med at blive når nu mine behov som SEO og SMM ekspert skal dækkes. Anbefalede iPhone Apps: Google Analytics : Analytics App

Med Google Analytics applikationen kan jeg tjekke statistikker for de websites jeg følger. Applikationen kører fint og har rigtig mange gode rapporter. RSS Reader m.v. : Google App (gmail, reader, docs, etc.)

Google reader til iPhone lader dig markere posts som skal gemmes (marker som ulæst) og det er den eneste rss reader jeg er stødt på som har denne funktion. Med Google docs kan jeg have filer liggende et centralt sted og hente dem hvor jeg vil. Gmail har jeg ikke brugt ret meget men det kommer. Facebook : Facebook 3.0

Et super fedt interface til Facebook. Twitter : Twitterific

Twitterific er den suverent bedste Twitter applikation til iPhone. Har testet TweetDeck og den kan ikke være med i hverken brugervenlighed eller overskuelighed. Word og Excel : Quick Office

Rediger eller opret dokumenter som er kompatible med MS Office Word eller Excel filer. Jeg har dog problemer med at at overføre filer fra pc til iPhone og har derfor også leget med applikationen Dropbox, som dog også er i opstartsfasen. Udlandstelefoni : Skype

Billig telefoni, Chat og hvad Skype ellers står for, bare til iPhone. SEO tjek : SEO Automatic

Et fint automatiseret SEO analyse værktøj. Løber en masse punkter igennem og kommer med anbefalinger. Den finder faktisk fejl som bør rettes. iPhone 3Gs er det bedste værktøj jeg har haft i mange år, den er super cool at arbejde på og default funktionerne som beskeder, email, Google Maps, m.v. gør iPhone til et must have i min verden. Alle applikationer kan hentes på iPhones AppStore