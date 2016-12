41 iPhone Apps - Anmeldelser og Anbefalinger

Købte min iPhone i september 2009 og det er det fedeste stykke værktøj / legetøj jeg har købt i mange år. I disse dage er der totalt hype omkring Apples nye vidunder iPad, men som det bliver fremhævet af kritikere og anmeldere, iPad bliver først en succes når der er content til den. Content er der tilgengæld til iPhone, ikke mindst via de ca. 90.000 applikationer som allerede er lavet. Uden applikationer ville en iPhone bare være en mobil med kamera.

Jeg har købt og hentet en lang række iPhone apps og håber at nedenstående gennemgang kan give info og inspiration til din egen brug af iPhone og applikationer. Alle applikationer kan købes eller hentes gratis i Apples iPhone App Store . Det er ikke lykkedes at finde hjemmesiden for alle apps, men de fleste er der og links i applikationstitlen går til udviklerens hjemmeside.

Apps til iPhone



Fungerer nogenlunde ligesom App Store, men mens App Store i Danmark kun viser de applikationer som er tilgængelige på det danske marked, viser AppVee alle applikationer og det er også mit indtryk at AppVee er hurtigere til at vise nye applikationer. AppVee viser, de nyeste, alle, eller top 20 og applikationerne kan findes enten gennem det emneopdelte katalog eller ved søgning.



WiFiFoFum

Finder trådløse netværk i nærheden. WiFiFoFum finder flere netværk end den indbyggede netværksfinder, men desværre er signalet ofte dårligt på disse ekstra netværk. Finder trådløse netværk i nærheden. WiFiFoFum finder flere netværk end den indbyggede netværksfinder, men desværre er signalet ofte dårligt på disse ekstra netværk.

Sociale tjenester



Facebook applikationen bruger jeg dagligt. Jeg har 4 FB profiler og eneste klagepunkt er at der skal logges ind og ud hver gang jeg skifter profil. Derudover er det en super applikation og den Facebook Twitter App jeg vil anbefale.

Linked in

Fin applikation til at holde sig opdateret med sin Linked in profil, god applikation som kan anbefales. Fin applikation til at holde sig opdateret med sin Linked in profil, god applikation som kan anbefales.

TweetDeck

Husker at jeg ikke var tilfreds med TweetDeck til iPhone, så jeg brugte den ikke meget. Husker at jeg ikke var tilfreds med TweetDeck til iPhone, så jeg brugte den ikke meget.

Twitterriffic

Twitterriffic er en fin Twitter app og det er kun fordi jeg synes at Tweetie er et lille hak bedre at jeg ikke bruger Twitterriffic.

Tweetie 2.0

Super fin Twitter app til iPhone, let at bruge, giver god oversigt og virker upåklageligt. Kan desværre ikke finde hjemmesiden, men det er efter min mening den bedste Twitter applikation til iPhone.

Tweet 360

Viser Tweets men det mest spændende er at den også viser hvor dine twitter venner befinder sig hvis de er i nærheden, som augmented reality. Har ikke brugt den endnu, men tjek deres hjemmeside og lær mere, ser rigtig spændende ud. Viser Tweets men det mest spændende er at den også viser hvor dine twitter venner befinder sig hvis de er i nærheden, som augmented reality. Har ikke brugt den endnu, men tjek deres hjemmeside og lær mere, ser rigtig spændende ud.

Browsere

Multitouch

Multitouch er en udmærket full screen browser, man skal lige lære kommandoerne som: tryk på skærmen med tre fingre frembringer søgefelt, o.s.v. Bruger sjældent applikationen, men er sikker på at jeg, hvis jeg tog mig lidt sammen og lærte kommandoerne, ville bruge Multitouch frem for Safari.

Kommunikationsværktøjer

Skype

Må indrømme at jeg ikke kan huske at have brugt Skype til samtaler, Skype virker ikke over 3G, men kræver Wi-Fi, og så kan man jo lige så godt benytte den bærbare, vil dog have det testet og mon ikke også det kommer med 3G understøttelse på et tidspunkt. Må indrømme at jeg ikke kan huske at have brugt Skype til samtaler, Skype virker ikke over 3G, men kræver Wi-Fi, og så kan man jo lige så godt benytte den bærbare, vil dog have det testet og mon ikke også det kommer med 3G understøttelse på et tidspunkt.

Beejive IM

ICQ og Windows Live Messenger kan sættes op og fungerer upåklageligt i Beejive IM. Kan varmt anbefales og jeg benytter det selv ofte. Der kan så vidt jeg ved opsættes flere kommunikationstjenester. ICQ og Windows Live Messenger kan sættes op og fungerer upåklageligt i Beejive IM. Kan varmt anbefales og jeg benytter det selv ofte. Der kan så vidt jeg ved opsættes flere kommunikationstjenester.

Waveboard

Ligesom med Google Wave, har jeg ikke brugt denne applikation ret meget, det kommer vel når jeg finder ud af hvordan man bruger Wave til noget fornuftigt. Læs mere om Ligesom med Google Wave, har jeg ikke brugt denne applikation ret meget, det kommer vel når jeg finder ud af hvordan man bruger Wave til noget fornuftigt. Læs mere om Google Wave

Arbejdsredskaber

Quickoffice

Giver mulighed for at editere Word og Excel filer. Quickoffice giver også mulighed for at dele dokumenter, men mine tykke fingre har afholdt mig fra at bruge applikationen, så er et keyboard bedre. Giver mulighed for at editere Word og Excel filer. Quickoffice giver også mulighed for at dele dokumenter, men mine tykke fingre har afholdt mig fra at bruge applikationen, så er et keyboard bedre.

Dropbox

Nok den applikation jeg bruger allermest, den gratis version indeholder 2Gb plads på en server, data sendes krypteret og jeg kan dele filer mellem iPhone, Arbejds PC og privat labtop, det er fedt. Brug dette link til at hente Dropbox, så får vi begge 250Mb ekstra plads gratis. Nok den applikation jeg bruger allermest, den gratis version indeholder 2Gb plads på en server, data sendes krypteret og jeg kan dele filer mellem iPhone, Arbejds PC og privat labtop, det er fedt. Brug dette link til at hente Dropbox, så får vi begge 250Mb ekstra plads gratis.

SEO og analyser

SEO Automatic

Applikationen kan ikke stå alene, men den kan være med til at påpege standard SEO afvigelser som f.eks. manglende ALT tekst o. lign.

Analytics App

En rigtig god applikation til at tjekke Analytics, overskueligt og intuitivt og sjovt lige at kunne tjekke stats i toget eller på gaden. Den bedste Analytics applikation jeg er stødt på. En rigtig god applikation til at tjekke Analytics, overskueligt og intuitivt og sjovt lige at kunne tjekke stats i toget eller på gaden. Den bedste Analytics applikation jeg er stødt på.

Analytics

Analytics er egentlig ok, men jeg kan bedre li' måden Analytics App virker på.

SenseEarn

Tjek Adsense statistikker via din iPhone. God og stabil applikation som kan anbefales. Tjek Adsense statistikker via din iPhone. God og stabil applikation som kan anbefales.

RSS Readers

Free Rss

Blev hurtigt kasseret, bl.a. p.g.a. at man ikke kan markere posts som ulæste, men husker ikke præcist hvorfor.

Feeds

Blev hurtigt kasseret, bl.a. p.g.a. at man ikke kan markere posts som ulæste, men husker ikke præcist hvorfor.Google



Google Reader for iPhone er den RSS reader jeg har været mest tilfreds med. På nette bruger jeg Bloglines, men har ikke kunne finde en Bloglines applikation til iPhone. Google Reader fungerer udmærket og jeg er egentlig godt tilfreds.

Mobile RSS

Blev hurtigt kasseret, bl.a. p.g.a. at man ikke kan markere posts som ulæste, men husker ikke præcist hvorfor. Google har gang i et Blev hurtigt kasseret, bl.a. p.g.a. at man ikke kan markere posts som ulæste, men husker ikke præcist hvorfor. Google har gang i et Mobile-RSS projekt, men det er ikke det samme.

Fakta og kort

Google Earth

Er lidt af en kort freak, elsker atlas og kort og det bliver ikke meget bedre end Google Earth. Er lidt af en kort freak, elsker atlas og kort og det bliver ikke meget bedre end Google Earth.

iWiki

Wikipedia for iPhone, et rigtig godt opslagsværk og det er ikke så dumt altid at have et leksikon ved hånden. Wikipedia for iPhone, et rigtig godt opslagsværk og det er ikke så dumt altid at have et leksikon ved hånden.

FBI World Facts

Bruger sjældent denne applikation, men når jeg har brugt den har jeg været glad for den. FBI World Facts indeholder voldsomt mange informationer om samtlige lande på Jorden. Indbyggertal, styreform, religion, eksportvarer og alt muligt andet, den er gratis og god at have. Bruger sjældent denne applikation, men når jeg har brugt den har jeg været glad for den. FBI World Facts indeholder voldsomt mange informationer om samtlige lande på Jorden. Indbyggertal, styreform, religion, eksportvarer og alt muligt andet, den er gratis og god at have.

Star Walk

En super spændende applikation hvis du vil se på stjerner og lære astronomi, viser stjernehimlen (også når det er overskyet), zoom ind på en stjerne/planet og få masser af informationer. Opdateres hele tiden, absolut anbefalelsesværdig! En super spændende applikation hvis du vil se på stjerner og lære astronomi, viser stjernehimlen (også når det er overskyet), zoom ind på en stjerne/planet og få masser af informationer. Opdateres hele tiden, absolut anbefalelsesværdig!

Wolfram Alpha

Koster normalt $50 men var på tilbud til $25 mellem jul og nytår, jeg slog til men har desværre ikke rigtig brug for Wolfram Alpha, som siges at have mere regnekraft og flere funktioner end Texas TI 89. Læs Koster normalt $50 men var på tilbud til $25 mellem jul og nytår, jeg slog til men har desværre ikke rigtig brug for Wolfram Alpha, som siges at have mere regnekraft og flere funktioner end Texas TI 89. Læs mere om Wolfram Alpha her

Convert

Omregner let og elegant mellem rigtig mange enheder, celcius til Farenheit, cm til tommer, o.s.v. Min foretrukne omregner. Omregner let og elegant mellem rigtig mange enheder, celcius til Farenheit, cm til tommer, o.s.v. Min foretrukne omregner.

Layar

Augmented Reality som har sine begrænsninger i Danmark, men i øvrigt er helt vildt sejt, læs en tidligere Augmented Reality som har sine begrænsninger i Danmark, men i øvrigt er helt vildt sejt, læs en tidligere anmeldelse af Layar AR

AppBox Pro

Bruger den sjældent, men det er en slags Schweitzer kniv for iPhone, på startsiden får du et hurtigt overblik over batteri og hukommelse og så ligger der ellers en masse små applikationer til stort set ethvert formål, af disse bruger jeg mest omregnere og her foretrækker jeg Convert.

Nasa

Bare så jeg kan følge med i rumrejserne og se fede billeder. Bare så jeg kan følge med i rumrejserne og se fede billeder.

Ordbog

Gyldendals store dansk/engelsk ordbog er lækker at have ved hånden. Er så heldig at jeg har fået et gratis eksemplar og bruger ofte denne omfattende, opdaterede og intuitive ordbog. Gyldendals store dansk/engelsk ordbog er lækker at have ved hånden. Er så heldig at jeg har fået et gratis eksemplar og bruger ofte denne omfattende, opdaterede og intuitive ordbog.

Tripit

Har ikke været ude og rejse fornyligt, så applikationen er ikke afprøvet, har dog læst fine anmeldelser og vil tjekke den på den næste rejse. Har ikke været ude og rejse fornyligt, så applikationen er ikke afprøvet, har dog læst fine anmeldelser og vil tjekke den på den næste rejse.

iBiffen

Filmanmeldelser, spilletider og biografer, let at bruge og så vidt jeg har oplevet det, altid opdateret.

Grafik og foto

Filter FX

En lille applikation som lægger forskellige effekter på dine fotos, meget sjov men sjældent benyttet applikation.

Face Melter

Rent sjov og tidsfordriv, træk ansigter skæve, sjove, grimme eller hvad du nu vil.

PS Mobile

Adobe Photoshop til iPhone, ser rigtig fedt ud, bruger hellere Photoshop på min PC, men en god gratis applikation til foto og grafikbehandling. Adobe Photoshop til iPhone, ser rigtig fedt ud, bruger hellere Photoshop på min PC, men en god gratis applikation til foto og grafikbehandling.

Twitpic

Bruges til at lagre og vise billeder. Bruges til at lagre og vise billeder.

Brushes

En rigtig god lille pakke med lærred, pensler og farver. Den 72 årige og meget anerkendte britiske maler En rigtig god lille pakke med lærred, pensler og farver. Den 72 årige og meget anerkendte britiske maler David Hockney benytter dette program til at lave små billeder, det koster 30 kr. men kan du li' at male er det alle pengene værd.

Musik

WunderRadio

38.000 radiostationer, heriblandt P1. Gem favoritter og fin radio lydkvalitet, kan absolut anbefales som radio til iPhone. 38.000 radiostationer, heriblandt P1. Gem favoritter og fin radio lydkvalitet, kan absolut anbefales som radio til iPhone.

Shazam

Er en fin applikation som kan genkende musik og fortælle hvem der spiller hvad, hold din iPhone hen foran højttaleren i ca. 30 sek. så har du kunstner og komponist. Er en fin applikation som kan genkende musik og fortælle hvem der spiller hvad, hold din iPhone hen foran højttaleren i ca. 30 sek. så har du kunstner og komponist.

