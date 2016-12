Internettet husker

Emne-tags: reputation management, social media

Internettet husker og det er vigtigt at være opmærksom på. I nedenstående eksempel er der ikke sket nogen skade, men konferencien i sidstnævnte video havde nok ikke sagt det samme i dag som han sagde for 14 år siden. Læren er at Internettet husker og det punkt er vigtigt i forbindelse med bl.a. reputation management.

Sad og tjekkede Hank III & Badass på Youtube og fandt nogle HellBilly punk numre. Jeg ved at Hank III kan synge ligesom sin farfar Hank Williams sr. og ledte videre. Jeg faldt over dette klip som indledes med en præsentation af Hank Williams III. Gad vide om konferencien ville sige det samme i dag.

Se først så meget du gider af Hank III & Badass 2009: HellBilly :

Lyt derefter godt efter i denne præsentation af Hank III at the Grand Ole Opry 1995 : Hank Williams sr. Medley :

Dette må siges at være en udvikling som ligger uden for kontrol. Kan man i Social Media Marketing gardere sig mod noget sådant? Man kan i hvert fald tilgå sagen sådan at det jo er Hank III som har forandret sig og at konferencien udtalte sig om en 14 år yngre Hank