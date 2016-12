Google Chrome Kontrolpanel

Kontrolpanelet er ikke Chrome i sig selv, men 10 faner med hvert sit indhold, faner som loades hver gang jeg åbner Chrome. Kontrolpanelet er opsat for 1 website og 1 social konto (Twitter, Linkedin, Facebook)

1. Fane: iGoogle

iGoogle er i sig selv et kontrolpanel, her har jeg Twitter Reader, gMail, Google Reader, Notesbog. Wikipedia, nyheder fra DR, Politiken og bold.dk samt en masse tools som ligger sammenfoldet og klar til brug, bl.a. Google Dokumenter, Google-kortsøgning, Google oversæt, valutaomregner, m.fl.

Det er let og hurtigt at sætte indhold op i iGoogle når du først har sat din Google Reader, gMail, o.s.v. op. Der findes masser af fedt indhold og så er jeg ikke kommet i gang med de sociale gadgets endnu.

2. Fane: Seesmic

Til dagligt bruger jeg TweetDeck desktop applikationen, TweetDeck har dog ikke nogen webapplikation, derfor Seesmic som egentlig er lige så god. I Seesmic har jeg opsat følgende kolonner for @ulstrup kontoen: Home (alle), Mentions (tweets til @ulstrup) samt et par lister, der fungerer som filtre sådan at særligt udvalgte bliver fulgt ekstra nøje.

Det lyder ikke videre socialt med særligt udvalgte, men det er faktisk en fin feature Twitter har lanceret, Lister kan være alt fra SEO, Danske Twittere, Activists, m.v.

3. Fane: Facebook

Jeg bruger ikke Facebook ret meget til smm.dk, men har da en Page og en profil som skal overvåges, hvem ved, måske sker der noget i fremtiden.

4. Fane: Twitter

Jeg bruger Twitter web til flere ting ud over at pleje min forfængelighed og tjekke antallet af followers. Først og fremmest bruger jeg Search, bl.a. til at tjekke interessante hashtags som #dboomlist, Twitter web er også fin når der skal tilføjes Tweeps til lister og til at finde twitternavne ud fra rigtige navne.

5. Fane: Socialmention

Social Mention er opsat til at tjekke alle nævnelser af "Peter Ulstrup Hansen" (jo, der er faktisk et par stykker). Ikke at jeg føler at jeg skal være på vagt eller sådan noget, mere af nysgerrighed, men for et firma er det en udmærket ting at have med i forbindelse med f.eks. reputation management. Social Mention kan i øvrigt på det varmeste anbefales.

6. Fane: Google Analytics

Opsat til at følge smm.dk og Google Analytics har så mange fede informationer at de ikke kan nævnes i en blogpost. Et kommende projekt er at få opsat tilpassede rapporter.

7. Fane: Google Søgeindsigt (Google Insights)

Insights er et spændende værktøj, som dog halter lidt efter hvad danske søgninger angår, men den er fed til at relativere og sammenligne keywords (f.eks. markedsføring eller marketing). Google Insights giver også inspiration til nye blogposts.

8. Fane: smm.dk

Der skal jo løbende tjekkes for nye kommentarer og andet indspark ligesom det jo er enormt vigtigt at bloggen er online 24/7.

9. Fane: twitter.grader.com

Tjah... forfængelighed og sjov, nogle gange virker Tweet Cloud og den er faktisk fed nok til at se trends i ens tweets.

10. Fane: Linkedin

Bruger heller ikke Linkedin ret meget, men det burde jeg. Linkedin er suverent det bedste professionelle online netværkssite.

Håber denne artikel har givet inspiration og du er meget velkommen til at skrive en kommentar, f.eks. med idéer til yderligere faner eller indstillinger af de eksisterende. På forhånd tak.

