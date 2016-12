Digital tilstedeværelse og evigt liv på YouTube

Tanker om digital tilstedeværelse

Digital tilstedeværelse er det begreb som bedst dækker det der sker når man går online og sætter sine fodspor. En "visitkort" hjemmeside er en (om end noget fraværende) måde at være digitalt tilstede, en blog, en Facebook profil, m.v. er andre måder at være tilstede på. Digital tilstedeværelse er også karakteriseret af, at Internettet aldrig glemmer, "What happens in Las Vegas, stays on YouTube" som Erik Qualman siger.

Digital tilstedeværelse byder på en lang række af muligheder for bl.a. markedsføring, support, idéudvikling, læring og opbyggelse af sociale relationer og netværk. Som med fysisk tilstedeværelse er det vigtigt at tænke på at også digital tilstedeværelse er personlig med alt hvad det indebærer af intimitet, tillid, konventioner og sociale regler. Dette gælder også for firmaer som har et brand at tænke på. De mange muligheder indebærer også en tilsvarende mængde konsekvenser, vi har set folk blive fyret på grund af private udmeldinger på Facebook, vi har set firmaer som er blevet trukket gennem sølet af deres egne efterladenskaber og der vil helt sikkert komme flere spændende historier.

Tillid er godt, kontrol er bedre

Den ultimative dyd ved digital tilstedeværelse er at folk har tillid til din person. Når du er digitalt tilstede som repræsentant for dit firma, er du det stadig med dit personlige omdømme som indsats.

Digital tilstedeværelse er på en og samme tid en jobannonce og en jobansøgning, digital tilstedeværelse kræver at du ikke gør noget din mor ikke må vide og samtidig må dine venner godt vide at du ikke er nogen "mors dreng eller pige". Eneste mulighed, som jeg ser det, er at være ærlig omkring hvem og hvad du er, men tænker dig om en ekstra gang inden du blærer dig med at kunne åbne og starte en bil på under 40 sekunder - uden nøgle.

Google, Facebook og alle de andre steder man kan søge efter dine digitale fodspor gør at din succes som medlem af det digitale samfund er styret efter samme principper som Buddha's Karma begreb. Blot handler det ikke om næste liv, for et sådant findes ikke, men om dette liv, faktisk om nuet, om øjeblikket hvor dine ytringer eller handlinger udføres.

Et mantra i forbindelse med markedsføring på sociale medier er at "forbrugeren ejer dit brand". Det er noget vrøvl, du ejer dit brand, dit brands omdømme og alt andet som vedrører dit brand, det er bare blevet muligt for forbrugerne at kommunikere direkte og dermed forstærke et godt eller dårligt karma. Ytringer og handlinger foretaget i dit brands navn er stadig noget du selv styrer og ejer.

Kontrol er ikke bedre end tillid, men det er ofte en nødvendighed. Består din digitale tilstedeværelse af en serie fotografier af katolske helgener, burde den hellige grav være velforvaret, men du kan hurtigt blive forbundet med katolske præsters voldtægt af børn og så er det ikke så sjovt længere, uanset at du er fuldstændig uskyldig. Alle bør tjekke hvordan de fremstår online på Google, Facebook og andre online informationskanaler.

Den globale landsby og den lokale country club

Internettet kaldes ofte den globale landsby, og det er en fin betegnelse for i princippet kan din blogpost ses i Lapland og Swaziland, men der hvor din digitale tilstedeværelse har størst indflydelse er der hvor du rent fysisk befinder dig.

Din digitale tilstedeværelse, søgeresultaterne på dit navn på Google, Facebook, Twitter, o.s.v. har ofte afgørende indflydelse på dit omdømme, det bestemmer om folk vil handle i din butik og det betstemmer om folk synes du er "værd at samle på".

Rungsted Golfklub er "finere" end Nivå Golfklub, sådan er det bare og medlemskab af den ene eller den anden klub kan afgøre om din tilstedeværelse er ønsket, meget ønsket eller uøsnsket. Hårdt og ubarmhjertigt, men sådan er det nu engang.

Golfklub kunne udskiftes med bekendtskabskreds, værtshus eller vinbar, princippet er at det er bedre at høre til de rigtige kredes. Det er let at opfylde kriterierne hvis de ligger inden for rammerne af din moral og opførsel. Det er ikke let og ikke ønskværdigt at lade som om, hele tiden.

Digital markedsføring

Digital markedsføring handler, som jeg ser det, i første omgang om at kontrollere sin digitale tilstedeværelse. Det handler om at vide hvad der snakkes om i branchen, at vide hvad folk siger om dig og til dig på tværs af medier, det handler om at være i stand til at gøre noget positivt og forhindre at der gøres noget negativt.

Digital markedsføring, med det holistiske perspektiv som begrebet digital tilstedeværelse indeholder, dækker over et hav af færdigheder, og er en rigtig vigtig type markedsføringsbrik.

Digital markedsføring kræver at man lytter, både ved at tjekke Googles søgeresultater, men også Twitter, Facebook, nyheder, blogs, m.v. Dernæst kræver det at man handler på den rigtige måde som mange gange ikke kendes da digital markedsføring på mange områder er nyt land , f.eks. har mange fejlet på sociale medier, og mange er kommet stærkt igen, netop fordi de har lært af deres fejl)

Skriv din mening om digital tilstedeværelse i kommentarerne nedenfor, så skal du have stor tak, emnet optager mig en del for tiden og det er spændende at høre hvad andre synes - på forhånd tak.