Digital Marketing Manager

Placeringer i søgemaskiner, tilstedeværelse på Facebook, Twitter og Youtube er alt sammen digital marketing, ligesom optimering af Google Adwords, blogging og deltagelse på debatter er det. Mit drømmejob er at blive digital marketing manager i et større firma som er parat til den omstilling det er at engagere sig i sociale medier og samtidig arbejde målrettet med analyser, eksperimenter og utraditionelle tiltag.



Online marketing manager

Digital marketing manager er den nye betegnelse for online marketing manager. ”Digital” har afløst ”online” som det nye sort. Digital Assets Optimization (DAO) og Digital Marketing Optimization (DMO) er blot et par eksempler.

Digital marketing



1. SEO:

• Benchmarking og trafikanalyse.

• Linkanalyse og udvikling af linkbuilding strategi, herunder valg af metoder og praktisk gennemførelse.

• Keywordanalyse og identifikation af redaktionelle fokusområder.

• SEO optimeret indhold (tekst og billeder).

• Analyse af online konkurrence og markeder.

• Teknisk og kodemæssig analyse og udarbejdelse af løsningsmodeller.

• Identifikation af indekseringsbarrierer.



2. SEM:

• Benchmarking og trafikanalyse

• Keywordanalyser og opsætning/tilpasning af Adwords.

• Målgruppeanalyse og opsætning af Facebook annoncer.



3. Sociale medier:

• Stor teoretisk viden om strategier for tilstedeværelse, branding og marketing.

• Community building, Facebook, YouTube og Twitter.

• Medieudvælgelse på basis af målgruppeanalyse.



Ovenstående er faktisk en del af mit CV og det skal tilføjes at skabelse af indhold og

kontekst også er en del af min dagligdag hos demib.com hvor jeg i dag er ansat som search marketing manager. SEO Support , som jeg også arbejder med, kan i samme åndedrag anbefales, det er et fedt værktøj til at overskue resultaterne af dine SEO anstrengelser.

Indholdsmarkedsføring



Markedsføring på sociale medier handler i meget høj grad om at give, om at kunne tilbyde noget specielt som tak for at folk kan li’ dig på Facebook eller følger dig på Twitter. Markedsføring i søgemaskiner handler i meget høj grad om at dele, om at stille information og værktøj til rådighed for folk.



Der er et sammenfald af interesser i ”search and social” som gør at den digitale markedsføring bør koordineres og involvere alle dele af en virksomhed, udvikling, support, marketing, og hele vejen op til den administrerende direktør.

Målinger, dokumentation og analyser



Som digital marketing manager er man også ansvarlig for dokumentation, digital marketing kan måles på langt de fleste områder og kan man ikke måle det kan man på basis af eksempler estimere tallene på samme måde som man gør med målinger af seertal på TV. Jim Sterne skriver i bogen ”Social Media Metrics” at der er tre mål med digital markedsføring:

1. Øge overskuddet

2. Mindske udgifterne

3. Øge kundetilfredsheden



Jeg er enig og som digital marketing manager er man også ansvarlig for at mindst et af ovenstående mål nås, øget overskud kan henføres til mange tiltag, optimeret prissætning kan være en årsag, øget omsætning via digitale medier kan være en anden.



Lavere udgifter til f.eks. support og kundeservice er et typisk område hvor der kan spares penge. Ved brug af sociale medier kan generelle råd og vejledninger deles på Facebook Youtube og Twitter , ligesom vejledningerne kan findes på Google.

Digital markedsføring handler i høj grad om at lytte, hvad siger folk om dig, dit firma, dine produkter? Få dine kunder til at hjælpe med produktudvikling, få dine brugere til at hjælpe hinanden med support eller gør dine kunder ekstra glade med specialtilbud til Facebook fans.

Mulighederne for at øge kundetilfredsheden via digitale medier er uendelige og det af de tre mål som jeg synes er mest spændende.



Digital marketing strategi og metoder



Der er en høj grad af ”trial and error” over digital marketing, hvilket skyldes at udviklingen af medier går så hurtigt, specielt i forbindelse med den større udbredelse af smart phones med GPS, kompas og kontinuerlig adgang til internettet.



Der er en lang række vigtige spørgsmål man bør stille sig selv inden man kaster sig ud i digital marketing og en strategi med beskrivelser af metoder og forventede resultater er et must. Mange opgaver er meget tidskrævende, hvilket ofte overses som en del af ROI beregninger, men sådan er det og det skal indregnes i strategien.





Marketing uden et mål er spild af tid og digital marketing udmærker sig ved dels at være målbar, dels fordi der findes en række gode værktøjer til at gøre tal og statistikker forståelige og nemme at følge. Radian6 Google Analytics og andre services gør det muligt altid at være opdateret omkring hvad der sker online for et firma og med en solid strategi er der også udarbejdet handlingsplaner for alle tilfælde, det kan udvikle sig hen imod en katastrofe eller det kan udvikle sig til en viral succes, alle muligheder står åbne, og der er taget højde for dem.

Mit bud på digital marketing er at det er kvalitativt frem for kvantitativt, det handler ikke bare om at have flest fans, followers eller subscribers, det handler om at have fans, followers og subscribers som er aktive og bidrager til den samlede debat, husk at fans er meget bedre til at formidle salgsbudskaber end dit firma er.



Ohh.. ja og så bliver smart phones det nye store mål for markedsføring, ikke mindst Facebook Places vil geare salget af iPhones og android baserede smart phones som HTC, hvor applikationer bliver et must, tjek SMM iPhone eller SMM android

Digital marketing og digital tilstedeværelse



Hvem du virkelig er, hvad du foretager dig og hvad du siger flyder i dag sammen når du går online, dine digitale fodspor, dine aktive brugere og ikke mindst store medier overvåger dig, de har måske ikke stillet skarpt, men de har muligheden. Alt hvad du foretager dig på Internettet bliver registreret, alt hvad du foretager dig på internettet huskes og dit digitale image har afgørende indflydelse på dit brands troværdighed.



Min kæphest er digital tilstedeværelse, ALT hænger sammen online.



Som digital marketing manager ser jeg det som min fornemste opgave at udarbejde en strategi for digital tilstedeværelse, en strategi som formodentlig vil ændre den måde firmaet fungerer på i dag og en kombineret optimering af marketing og vidensdeling internt i virksomheden.

Ting ændres hurtigere end nogensinde online, derfor er det super vigtigt at følge udviklingen indenfor nye tekonologier og nye metoder til at øge dine digitale præstationer, hvis dine kunder flytter fra Facebook til Twitter skal du være klar.

Jeg vil lære nyt om digital marketing

Min bogliste bliver længere og længere og der er rigtig mange fede bøger om digital marketing derude, følgende kan anbefales:



Justin Smith

Anmeldelse: The Facebook Marketing Bible (2009)Justin SmithAnmeldelse: Facebook Marketing Bible



Shel Israel

Anmeldelse: Twitterville (2009)Shel IsraelAnmeldelse: Twitterville



Dan Zarella

Anmeldelse: The Social Media Marketing Book (2010)Dan ZarellaAnmeldelse: The Social Media Marketing Book

Six Pixels of Separation (2009)

Mitch Joel

Anmeldelse: Kan absolut anbefales

Socialnomics (2009)

Erik Qualman

Anmeldelse: Kan absolut anbefales

Crush It (2009)

Gary Vaynerchuk

Anmeldelse: Købt men ikke læst endnu

Tribes (2008)

Seth Godin

Anmeldelse: Kan absolut anbefales



Chris Brogan & Julien Smith

Anmeldelse: Trust Agents (2009)Chris Brogan & Julien SmithAnmeldelse: Trust Agents

Purple Cow (2002)

Seth Godin

Anmeldelse: Kan absolut anbefales



Charlene Li & Josh Bernoff

Anmeldelse: Groundswell (2008)Charlene Li & Josh BernoffAnmeldelse: Groundswell

Engage (2010)

Brian Solis

Anmeldelse: Købt men ikke læst endnu



Jim Sterne

Anmeldelse: Social Media Metrics (2010)Jim SterneAnmeldelse: Social Media Metrics

The New Community Rules: Marketing on the Social Web (2009)

Tamar Weinberg

Anmeldelse: Købt men ikke læst endnu

Social Media 101 (2010)

Chris Brogan

Anmeldelse: Købt men ikke læst endnu

Der er specielt en konference jeg vil give min højre arm for at deltage på og det er Blog World Expo (#bwe2010)

Tak for din tid og lad høre fra dig hvis du har kommentarer, som du kan forstå er det et emne som optager mig voldsomt og din mening er vigtig. Tak igen fordi du læste hele artiklen!!